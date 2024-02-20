Може паралізувати економіку: які змінив в новий закон про мобілізацію просить внести бізнес

Верховна Рада опрацьовує новий законопроєкт про мобілізацію. Представники бізнесу просять врахувати їхні пропозиції, аби новий закон не став ударом по економіці.

Бізнес застерігає про удар по економіці

Новий законопроєкт про мобілізацію перебуває на розгляді Верховної Ради. Його швидкого прийняття очікувати навряд чи варто – в документ внесли понад 1000 правок.

Цікаво Виторг, валовий прибуток, грошовий потік: як підприємцям читати фінансові звіти

Українські бізнес-асоціації також просять про внесення змін. На їхню думку, прийняття закону у теперішньому вигляді може завдати удару економіці. Зокрема, вони зазначають про необхідність балансу між фронтом та економікою.

Деякі критичні правки вже були враховані, однак цього мало, аби врятувати бізнес, який працює в режимі "виживання". Українська Рада Бізнесу проти того, аби військові вилучали приватні транспортні засоби, а також вважають неприпустимим надсилання повісток через інтернет.

Ми наполегливо закликаємо владу до діалогу з бізнесом, щоб нас почули. Ми могли б розвиватися, платити більше податків, забезпечувати армію, адже зараз існують проблеми з донорською підтримкою в цілому,

– заявила Марія Шевчук, голова ІТ-асоціації.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

У заявах бізнес-асоціацій також йдеться про те, аби запобігти мобілізації працівників підприємств, які постачають озброєння для ЗСУ. Що стосується механізму надання відстрочок, то він повинен бути прозорим та зрозумілим, особливо коли йдеться про важливих кадрів у висококваліфікованих галузях.

Побоювання викликає і стан ІТ-сектору, який є ключовим для експорту. З 360 тисяч фахівців лише 1% має відстрочку, причому що 75% у галузі займають чоловіки.