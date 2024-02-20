Может парализовать экономику: какие изменения в новый закон о мобилизации просит внести бизнес

Верховная Рада прорабатывает новый законопроект о мобилизации. Представители бизнеса просят учесть их предложения, чтобы новый закон не стал ударом по экономике.

Бизнес предостерегает об ударе по экономике

Новый законопроект о мобилизации находится на рассмотрении Верховной Рады. Его быстрого принятия ожидать вряд ли стоит – в документ внесли более 1000 правок.

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Украинские бизнес-ассоциации также просят о внесении изменений. По их мнению, принятие закона в нынешнем виде может нанести удар по экономике. В частности, они отмечают необходимость баланса между фронтом и экономикой.

Некоторые критические правки уже были учтены, однако этого мало, чтобы спасти бизнес, который работает в режиме "выживания". Украинский Совет Бизнеса против того, чтобы военные изымали частные транспортные средства, а также считают недопустимым отправку повесток через интернет.

Мы настойчиво призываем власть к диалогу с бизнесом, чтобы нас услышали. Мы могли бы развиваться, платить больше налогов, обеспечивать армию, ведь сейчас существуют проблемы с донорской поддержкой в целом,

– заявила Мария Шевчук, председатель ІТ-ассоциации.

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В заявлениях бизнес-ассоциаций также говорится о том, чтобы предотвратить мобилизации работников предприятий, которые поставляют вооружение для ВСУ. Что касается механизма предоставления отсрочек, то он должен быть прозрачным и понятным, особенно когда речь идет о важных кадров в высококвалифицированных отраслях.

Опасения вызывает и состояние ІТ-сектора, который является ключевым для экспорта. С 360 тысяч специалистов только 1% имеет отсрочку, причем 75% в отрасли занимают мужчины.