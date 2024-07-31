Газовий бізнес в Росії стає збитковим: чому біднішає "Газпром"

Російський гігант "Газпром" зазнав збитків цьогоріч. Зокрема і через вплив міжнародних санкцій.

Яких збитків зазнає "Газпром"

Як повідомляють російські ЗМІ, за перші 6 місяців теперішнього року збитки "Газпрому" перевищили 5,5 мільярдів доларів. Це вдвічі більше ніж в аналогічний період 2023 року.

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Відповідно до звітів компанії, саме минулий рік став першим збитковим за останні більш як 20 років. У 2023 році прибутки "Газпрому" впали на понад 30%. Це призвело до того, що у річному вимірі газовий гігант втратив 6,9 мільярда доларів.

Як змінилась ситуація за перше півріччя 2024 року:

виторг "Газпрому" зріс на 7% і сягнув 2,927 трильйона рублів;

валовий прибуток, при цьому, знизився на 18% – до 572 мільярди рублів.

"Газпром" сплачує значні податки. У 2023 році ця компанія сплатила у бюджет Росії 2,5 трильйона рублів (відповідно до теперішнього курсу це орієнтовно).