Іспанія купить частку одного з найбільших операторів: як Саудівська Аравія злякала посадовців
Джерело:Bloomberg
На іспанському ринку телекомунікаційних послуг розпочалася велика боротьба. У перегони за владу збирається втрутитися і місцева влада.
Спроба зупинити саудитів
Компанія Saudi Telecom оголосила про те, що хоче "зайти" на іспанський ринок через придбання частки у Telefonica SA. За словами саудитів, вони збираються стати найбільшим акціонером телекомунікаційного оператора.
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Як стало відомо журналістам, йдеться про придбання 10% акцій за 2,1 мільярда євро. Це дуже стурбувало іспанський уряд, який вбачає у діях саудівської компанії загрозу для національної безпеки.
Telefonica SA надає послуги для Міноборони та армії Іспанії, тому уряд розглядає два варіанти: або самому викупити частку у Telefonica SA, або обмежити вплив саудитів на компанію.Важливо! Раніше США підозрювали Саудівську Аравію у співпраці з Китаєм та навіть погрожували обмежити постачання інноваційних чипів, які використовують у сфері штучного інтелекту.
Saudi Telecom контролює суверенний фонд королівства Саудівська Аравія. Наразі компанія не подавала офіційного запиту до іспанського уряду на дозвіл придбання частки місцевого оператора.
Ми гарантуємо, що будь-які іноземні інвестиції не будуть перевищувати межі, які передбачають надмірний вплив на стратегічні компанії або доступ до критично важливих технологій,
– заявляв Педро Санчес, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії.
Зазначимо, що Orange SA і Masmovil Ibercom SA оголосили про злиття і чекають на відповідний дозвіл. Після об'єднання вони будуть найбільшим гравцем на телекомунікаційному ринку Іспанії. Telefonica SA є їхнім найбільшим конкурентом.