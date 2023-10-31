Спроба зупинити саудитів
Компанія Saudi Telecom оголосила про те, що хоче "зайти" на іспанський ринок через придбання частки у Telefonica SA. За словами саудитів, вони збираються стати найбільшим акціонером телекомунікаційного оператора.
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Як стало відомо журналістам, йдеться про придбання 10% акцій за 2,1 мільярда євро. Це дуже стурбувало іспанський уряд, який вбачає у діях саудівської компанії загрозу для національної безпеки.
Telefonica SA надає послуги для Міноборони та армії Іспанії, тому уряд розглядає два варіанти: або самому викупити частку у Telefonica SA, або обмежити вплив саудитів на компанію.
Saudi Telecom контролює суверенний фонд королівства Саудівська Аравія. Наразі компанія не подавала офіційного запиту до іспанського уряду на дозвіл придбання частки місцевого оператора.
Ми гарантуємо, що будь-які іноземні інвестиції не будуть перевищувати межі, які передбачають надмірний вплив на стратегічні компанії або доступ до критично важливих технологій,
– заявляв Педро Санчес, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії.
Зазначимо, що Orange SA і Masmovil Ibercom SA оголосили про злиття і чекають на відповідний дозвіл. Після об'єднання вони будуть найбільшим гравцем на телекомунікаційному ринку Іспанії. Telefonica SA є їхнім найбільшим конкурентом.