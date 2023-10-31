Спроба зупинити саудитів

Компанія Saudi Telecom оголосила про те, що хоче "зайти" на іспанський ринок через придбання частки у Telefonica SA. За словами саудитів, вони збираються стати найбільшим акціонером телекомунікаційного оператора.

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Як стало відомо журналістам, йдеться про придбання 10% акцій за 2,1 мільярда євро. Це дуже стурбувало іспанський уряд, який вбачає у діях саудівської компанії загрозу для національної безпеки.

Telefonica SA надає послуги для Міноборони та армії Іспанії, тому уряд розглядає два варіанти: або самому викупити частку у Telefonica SA, або обмежити вплив саудитів на компанію.

Важливо! Раніше США підозрювали Саудівську Аравію у співпраці з Китаєм та навіть погрожували обмежити постачання інноваційних чипів, які використовують у сфері штучного інтелекту.

Saudi Telecom контролює суверенний фонд королівства Саудівська Аравія. Наразі компанія не подавала офіційного запиту до іспанського уряду на дозвіл придбання частки місцевого оператора.

Ми гарантуємо, що будь-які іноземні інвестиції не будуть перевищувати межі, які передбачають надмірний вплив на стратегічні компанії або доступ до критично важливих технологій,

– заявляв Педро Санчес, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Іспанії.

Зазначимо, що Orange SA і Masmovil Ibercom SA оголосили про злиття і чекають на відповідний дозвіл. Після об'єднання вони будуть найбільшим гравцем на телекомунікаційному ринку Іспанії. Telefonica SA є їхнім найбільшим конкурентом.