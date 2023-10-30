Продаж частки бізнесу на мільярди доларів

Телекомунікаційний гігант Vodafone Group готовий попрощатися як мінімум з 50% у своєму іспанському бізнесі. Зацікавлення виявила компанія Zegona Communications, яка вважає ціну у 5 мільярдів доларів цілком прийнятною.

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Джерела у компанії повідомляють, що угода вже на завершальній стадії. Зараз сторони обговорюють останні деталі, і про продаж частки в Іспанії Vodafone може оголосити вже найближчими днями.

Zegona Communications, яка має головний офіс у Лондоні, була не єдиним претендентом на частку Vodafone. Їй довелося обганяти потужних конкурентів, серед яких була і приватна інвестиційна компанія RRJ Capital.

Важливо! Телекомунікаційний ринок Іспанії – один з найбільших у Європі. Конкуренти Vodafone Orange SA і Masmovil Ibercom SA чекають на дозвіл про злиття, щоб утворити найбільшого оператора в країні. На ринку присутній ще один сильний гравець – Telefonica SA.

Vodafone намагається продати частку у своєму іспанському бізнесі вже понад рік. Колишній гендир компанії Нік Рід заявляв, що злиття конкурентів відкидає іспанський телекомунікаційний ринок на узбіччя.

Його підтримала і наступниця Маргарита Делла Валле. Роками прибутки компанії на цьому ринку падали, тому вона понизила підрозділ до "кластеру" та наголосила, що потрібно переглянути стратегію його діяльності та розвитку.