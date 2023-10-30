Продажа доли бизнеса на миллиарды долларов

Телекоммуникационный гигант Vodafone Group готов попрощаться как минимум с 50% в своем испанском бизнесе. Интерес проявила компания Zegona Communications, которая считает цену в 5 миллиардов долларов вполне приемлемой.

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Источники компании сообщают, что соглашение уже на завершающей стадии. Сейчас стороны обсуждают последние детали, и о продаже доли в Испании Vodafone может объявить уже в ближайшие дни.

Zegona Communications, которая имеет головной офис в Лондоне, была не единственным претендентом на долю Vodafone. Ей пришлось обгонять мощных конкурентов, среди которых была и частная инвестиционная компания RRJ Capital.

Важно! Телекоммуникационный рынок Испании – один из крупнейших в Европе. Конкуренты Vodafone Orange SA и Masmovil Ibercom SA ждут разрешения о слиянии, чтобы образовать крупнейшего оператора в стране. На рынке присутствует еще один сильный игрок – Telefonica SA.

Vodafone пытается продать долю в своем испанском бизнесе уже больше года. Бывший гендир компании Ник Рид заявлял, что слияние конкурентов отвергает испанский телекоммуникационный рынок на обочину.

Его поддержала и преемница Маргарита Делла Валле. Годами прибыль компании на этом рынке падала, поэтому она снизила подразделение к "кластеру" и подчеркнула, что нужно пересмотреть стратегию его деятельности и развития.