Іспанія оштрафувала лоукостери на майже 200 мільйонів євро

Міністерство із захисту прав споживачів Іспанії оштрафувало одразу декілька бюджетних авіакомпаній. Загальна сума штрафів сягнула 179 мільйонів євро.

За що оштрафували лоукостери

Іспанське міністерство оштрафувало лоукостери за декілька порушень, зокрема, стягнення додаткової плати зі споживачів за певні послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які компанії оштрафували:

компанія Volotea отримала штраф – 1,2 мільйона євро;

easyJet – 29 мільйонів євро;

Vueling – 39 мільйонів євро;

Norwegian – 1,6 мільйона євро;

Ryanair – 108 мільйонів євро.

За які порушення штрафували авіакомпанії:

стягнення плати за ручну поклажу великого розміру;

стягнення додаткової плати за вибір місця;

відмова у готівковому розрахунку за покупку товарів на борту;

відмова у розрахунку готівкою на стійках реєстрації;

стягнення додаткової плати за роздрук посадкових талонів.

Міністерство оголосило про штрафи у травні і відхилило апеляції, які подавали компанії.

Як компанії відреагували на штрафи

Хав'єр Гандара, голова галузевої групи ALA заявив про намір авіакомпаній оскаржити штрафи саме за ручну поклажу. Водночас відносно інших заходів (наприклад, таких як примус приймати готівку під час продажу речей на борту) компанії, імовірно не виступатимуть.

Зверніть увагу! Гандара заявив, що таке рішення міністерства негативно вплине на іспанську туристичну галузь, оскільки авіакомпанії вводитимуть плату за "непотрібні" пасажирам послуги, щоб компенсувати збитки.