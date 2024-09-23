Китайські автодилери можуть отримати збитки у розмірі 20 мільярдів доларів

Автодилери у Китаї очікують на значні збитки. Вірогідно, втрати можуть сягнути 20 мільярдів доларів.

Чому китайські автодилери матимуть збитки

Китайські автодилери відчують збитки через низький попит на автомобілі, що відчувається зараз. Також вагомою проблемою можуть стати склади, які переповнені машинами, повідомляє Bloomberg.

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Зверніть увагу! Лише за перші 8 місяців 2024 року ці збитки сягають 19,6 мільярда доларів.

Через невисокий рівень споживання і заповненість складів, вартість авто у салонах знижується. Таким чином дилери прагнуть розпродати надлишкові запаси. Китайська асоціація автодилерів закликає уряд стежити за фінансовими ризиками, що панують у галузі зараз.

Варто зауважити, що дилерські центри сильно постраждали через такі цінові стрибки. А урядові субсидії, які мають заохотити водіїв продавати старі автомобілі, позитивно вплинули в більшості на продаж NEV.

Зауважте! Очікування свідчать, що у вересні продажі зростуть лише на 4% в річному обчисленні