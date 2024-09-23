Почему китайские автодилеры будут иметь убытки

Китайские автодилеры почувствуют убытки из-за низкого спроса на автомобили, что ощущается сейчас. Также весомой проблемой могут стать склады, которые переполнены машинами, сообщает Bloomberg.

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Обратите внимание! Только за первые 8 месяцев 2024 года эти убытки достигают 19,6 миллиарда долларов.

Из-за невысокого уровня потребления и заполненности складов, стоимость авто в салонах снижается. Таким образом дилеры стремятся распродать избыточные запасы. Китайская ассоциация автодилеров призвала правительство следить за финансовыми рисками, царящими в отрасли сейчас.

Стоит заметить, что дилерские центры сильно пострадали из-за таких ценовых скачков. А правительственные субсидии, которые должны поощрить водителей продавать старые автомобили, положительно повлияли в большинстве на продажу NEV.

Заметьте! Ожидания свидетельствуют, что в сентябре продажи вырастут лишь на 4% в годовом исчислении