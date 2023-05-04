Збираємо на мрію: де ми витрачаємо надто багато і як відкласти на інвестиції чи власну справу

Напевно, кожен з нас намагається сформувати фінансову подушку, але на практиці зробити це не так вже й легко. Проблема в тому, що ми витрачаємо величезні кошти на товарах, які здаються нам вкрай необхідними.

Пасивний дохід або власна справа – це те, про що мріють усі. Для того, аби почати втілювати мрію в життя, потрібно створити стартовий капітал, і перше, що приходить на думку – заощадження.

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Втім, часто трапляється, що як не заощаджуй, а гроші все одно втікають крізь пальці. Проблема полягає у тому, що часто ми обмежуємо себе у власних бажаннях, не звертаючи уваги на очевидні речі. Ось кілька товарів, на яких можна зекономити значні кошти та почати турбуватися про своє майбутнє.

Сигарети

Про шкоду для здоров'я говорити не будемо – про це всі й так чудово знають. Розглянемо шкоду паління для гаманця.

В середньому курці палять приблизно 1 пачку сигарет на день. В залежності від бренду сигарет, курцям доводиться витрачати від 9 до 18 тисяч гривень на рік. Сюди ж можна додати супутні витрати через погіршення здоров'я. Можливо, сума не колосальна, але для вашого бюджету точно не буде зайвою.

Розумні витрати – безпечне майбутнє / Фото Pixabay

Брендовані ліки

На здоров'ї економити не варто, але це зовсім не означає, що за той самий склад діючих речовин, але в більш яскравій обгортці потрібно переплачувати у кілька разів. Маркетологи активно працюють над тим, щоб ви були переконані у кращій дієвості відомих брендів, але на хімічні процеси їхні рекламні слогани не мають жодного впливу.

Вулична кава

Культура споживання кави набрала в Україні вже просто колосальної популярності. Важко знайти вулицю, де не буде яскравого кіоску з кавою на будь-який смак.

Націнка на напій часто становить кілька сотень відсотків, тому якщо ви турбуєтеся про відкладення коштів – краще купіть класну термочашку та беріть напій із собою. В іншому випадку за непотрібними витратами кавомани часто можуть позмагатися з курцями.

Питна вода

Кожного дня можна зустріти людей з великими пляшками, які йдуть до автомата з питною водою. Звісно, пити потрібно якісну воду, та й ціна не надто висока, у чому ж тоді проблема?

Насправді їх дві: фільтр для очищення води та його обслуговування будуть значно дешевшими за купівлю питної води. Окрім того, ви зможете зекономити трішки часу. Кілька хвилин здаються смішною економією, але в розрізі одного року набігає чимало часу, який можна використати значно ефективніше.