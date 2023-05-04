Пассивный доход или собственное дело – это то, о чем все мечтают. Для того чтобы начать воплощать мечту в жизнь, нужно создать стартовый капитал, и первое, что приходит в голову – сбережения.

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Впрочем, часто случается, что как ни экономи, а деньги все равно убегают сквозь пальцы. Проблема заключается в том, что мы часто ограничиваем себя в собственных желаниях, не обращая внимания на очевидные вещи. Вот несколько товаров, на которых можно сэкономить значительные средства и заботиться о своем будущем.

Сигареты

О вреде для здоровья говорить не будем – об этом все и так прекрасно знают. Рассмотрим вред курения для кошелька.

В среднем курильщики курят примерно 1 пачку сигарет в день. В зависимости от бренда сигарет, курильщикам приходится тратить от 9 до 18 тысяч гривен в год. Сюда же можно добавить сопутствующие расходы из-за ухудшения здоровья. Возможно, сумма не колоссальная, но для вашего бюджета точно не будет лишней.

Умные расходы – безопасное будущее​ / Фото Pixabay

Брендированное лекарство

На здоровье экономить не стоит, но это совсем не значит, что за тот же состав действующих веществ, но в более яркой обертке нужно переплачивать в несколько раз. Маркетологи активно работают над тем, чтобы вы были убеждены в лучшей действенности известных брендов, но на химические процессы их рекламные слоганы не оказывают никакого влияния.

Уличный кофе

Культура потребления кофе набрала в Украине уже просто колоссальную популярность. Трудно найти улицу, где не будет яркого киоска с кофе на любой вкус.

Наценка на напиток часто составляет несколько сот процентов, поэтому если вы беспокоитесь об отложении средств – лучше купите классную термочашку и берите напиток с собой. В противном случае по ненужным расходам кофеманы часто могут посоревноваться с курильщиками.

Питьевая вода

Каждый день можно встретить людей с большими бутылками, которые идут в автомат с питьевой водой. Конечно, пить нужно качественную воду, и цена не слишком высока, в чем же тогда проблема?

На самом деле их две: фильтр для очистки воды и его обслуживание будут значительно дешевле покупки питьевой воды. Кроме того, вы сможете сэкономить немного времени. Несколько минут кажутся смешной экономией, но в разрезе одного года набегает немало времени, которое можно использовать гораздо эффективнее.