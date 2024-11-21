НПЗ Коломойського не змогли продати: інвесторів спокушають подвійним зниженням ціни

Фонду держмайна не вдається знайти нового власника для частки Коломойського у ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття". Спокушати інвесторів тепер будуть зниженою ціною.

Невдалий аукціон

Фонд держмайна не зміг знайти покупця на 26% акцій ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", які раніше належали Ігорю Коломойському. Стартова ціна лота складала 440,5 мільйона гривень, але на нього не відгукнувся жоден покупець, повідомляє 24 Канал з посиланням на forbes.ua.

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Повторний аукціон запланований на 28 листопада, однак стартова ціна лота знизилася вдвічі – до 220,2 мільйона гривень. Оскільки йдеться лише про 26% акцій об'єкта, його продаж буде належати до Малої приватизації незалежно від ціни.

Що відомо про об'єкт

ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" – єдине нафтопереробне підприємство, яке працювало з українською сировиною. Воно розташоване в місті Надвірна, що в Івано-Франківської області.

З 2012 року НПЗ не переробляє нафту, а заробляє виключно зберіганням сировини та нафтопродуктів. Воно забезпечує близько 500 робочих місць. У 2021 році компанія заробила 2 мільярди гривень, але у 2024 році через війну показник складає лише 8,5 мільйонів гривень.

Окрім Фонду держмайна власниками акцій є офшорні компанії з групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова: Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%) і Domennium Enterprises (14%).