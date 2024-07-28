Ціна акцій технологічних компаній на Волл-стріт падає третій день поспіль: у чому справа
Джерело:Financial Times
Інвестори починають розчаровуватися у технологічних компаніях. Через це їхня оцінка почала відзначатися негативною динамікою.
Негативна тенденція
Ринки США пішли за прикладом Європи та Азії. Інвестори почали розчаровуватися у технологічних компаніях, які не можуть дотримуватися планових показників прибутку.
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Через це три дні поспіль ціна акцій технологічних компаній показала негативну динаміку. Зростання економіки США перевершило очікування, однак воно не компенсувало великого розпродажу акцій в Європі та Азії.
Переорієнтація інвесторів
Трейдери почали звертати увагу на акції з низькою капіталізацією. Це спровокувало їх ріст, а нижчі за очікувані показники інфляції переконали всіх у стабільності економіки США.
Технологічні компанії здебільшого втратили від 5 до 15% вартості акцій, і аналітики припускають, що гроші перемістяться до їх менших конкурентів.