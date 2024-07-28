Негативна тенденція

Ринки США пішли за прикладом Європи та Азії. Інвестори почали розчаровуватися у технологічних компаніях, які не можуть дотримуватися планових показників прибутку.

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Через це три дні поспіль ціна акцій технологічних компаній показала негативну динаміку. Зростання економіки США перевершило очікування, однак воно не компенсувало великого розпродажу акцій в Європі та Азії.

Переорієнтація інвесторів

Трейдери почали звертати увагу на акції з низькою капіталізацією. Це спровокувало їх ріст, а нижчі за очікувані показники інфляції переконали всіх у стабільності економіки США.

Технологічні компанії здебільшого втратили від 5 до 15% вартості акцій, і аналітики припускають, що гроші перемістяться до їх менших конкурентів.