Штраф від ЄС

Вже за кілька тижнів Meta Platforms має отримати перший антимонопольний штраф від ЄС. Причина – зв'язок Marketplace (сервіс оголошень) із соціальною мережею Facebook.

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Майже півтора року тому Єврокомісія звинуватила Meta у наданні несправедливої переваги для Marketplace. Дії компанії Цукерберга порушують антимонопольні правила.

Інші порушення та розмір штрафу

Також у ході розслідування з'ясувалося, що Meta нав'язувала несправедливі умови конкуруючим онлайн-сервісам оголошень, які розміщували свою рекламу у Facebook або Instagram.

Про своє рішення Єврокомісія повинна оголосити у вересні або жовтні 2024 року. Потенційний штраф – 13,4 мільярда доларів, це 10% від глобального доходу Meta за підсумками 2023 року.