Штраф от ЕС

Уже через несколько недель Meta Platforms должна получить первый антимонопольный штраф от ЕС. Причина – связь Marketplace (сервис объявлений) с социальной сетью Facebook.

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Почти полтора года назад Еврокомиссия обвинила Meta в предоставлении несправедливого преимущества для Marketplace. Действия компании Цукерберга нарушают антимонопольные правила.

Другие нарушения и размер штрафа

Также в ходе расследования выяснилось, что Meta навязывала несправедливые условия конкурирующим онлайн-сервисам объявлений, которые размещали свою рекламу в Facebook или Instagram.

О своем решении Еврокомиссия должна объявить в сентябре или октябре 2024 года. Потенциальный штраф – 13,4 миллиарда долларов, это 10% от глобального дохода Meta по итогам 2023 года.