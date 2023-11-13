У Росії почалися проблеми з мобільним інтернетом: через санкції їм почало бракувати обладнання

Санкції партнерів не повалили російську економіку, але завдають їх важких ударів. Їх вплив вже почали відчувати на собі росіяни, який західні блага стають все менш доступними.

У Росії погіршився мобільний інтернет

Російські ЗМІ почали бідкатися на те, що швидкість мобільного інтернету знизилася. Це підтверджують і їхні компанії, які обслуговують мобільних операторів.

Цікаво Вихід західних компаній з ринку Росії: скільки втратили міжнародні корпорації

Головна причина – брак обладнання для стільникових мереж у регіонах. Лише за рік швидкість мобільного інтернету впала з 20 Мбіт/с до 18,7 Мбіт/с. Чи не єдиним місцем, якого негативна динаміка не торкнулася, стала Москва.

Стільникові оператори дуже бояться втратити ринок російської столиці, тому скеровують усі інвестиції саме сюди. Внаслідок цього у Москві швидкість мобільного інтернету зросла з 51 Мбіт/с до 63 Мбіт/с.

Цікаво! Як повідомили самі росіяни, проблеми з мережею починаються вже у Підмосков'ї, тобто є ймовірність, що за межами столиці про швидкий мобільний інтернет громадяни країни-агресора можуть забути.

Якщо заради москвичів мобільні оператори готові на все, то обслуговувати інші райони вони погоджуються лише за надлишковим принципом. Оскільки потрібного обладнання бракує, компанії розширюють покриття частотами 4G, які призначені для інших радіотехнологій.

Втім, впоратися із зростанням мобільного трафіку мобільні оператори не можуть, тому швидкість мобільного інтернету у Росії продовжить падати.