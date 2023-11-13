В России ухудшился мобильный интернет

Российские СМИ начали сетовать на то, что скорость мобильного интернета снизилась. Это подтверждают и их компании, обслуживающие мобильных операторов.

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Главная причина – нехватка оборудования для сотовых сетей в регионах. Только за год скорость мобильного интернета упала с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с. Едва ли не единственным местом, которого отрицательная динамика не коснулась, стала Москва.

Соты операторы очень боятся потерять рынок российской столицы, поэтому направляют все инвестиции именно сюда. В результате в Москве скорость мобильного интернета выросла с 51 Мбит/с до 63 Мбит/с.

Интересно! Как сообщили сами россияне, проблемы с сетью начинаются уже в Подмосковье, то есть вероятность, что за пределами столицы о скором мобильном интернете граждане страны-агрессора могут забыть.

Если для москвичей мобильные операторы готовы на все, то обслуживать другие районы они соглашаются только по избыточному принципу. Поскольку необходимого оборудования не хватает, компании расширяют покрытие частотами 4G, которые предназначены для других радиотехнологий.

Впрочем, справиться с ростом мобильного трафика мобильные операторы затрудняются, поэтому скорость мобильного интернета в России продолжит падать.