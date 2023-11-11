Що сталося з бізнесом в Росії

Аналітики агенції AK&M оцінюють розмір угод, укладених під час виходу західного бізнесу з Росії у 21 мільярд доларів. Найбільшою з них досі вважається покупка Avito.

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Avito – популярна в Росії платформа онлайн-оголошень. Придбав сервіс колишній директор "Мегафона" і колега відомого російського олігарха Усманова – Іван Таврін за 2 мільярди доларів.

Цікава ситуація виникла і з Arnest Group, яка належить Олексію Сагалу. Спочатку ця компанія придбала частину корпорації Ball (підприємство, яке виробляє пакування для напоїв), а потім купила російські активи Heineken NV усього за 1 євро.

Зауважте! До російських активів Heineken NV входили 7 пивоварень, які знаходяться на території Росії.

Олександр Говор також отримав вигідну угоду. Раніше бізнесмен був власником лише 25 ресторанів McDonald's. А після виходу західного бізнесу, отримав 850 закладів по всій території Росії.

Найбагатший російський бізнесмен Володимир Потанін встиг придбати Росбанк у Societe Generale SA, до того як проти нього запровадили санкції. Не можна не згадати і про конфіскацію російською владою деяких компаній, зокрема тих, які належали Danone і Carlsberg.