Яка тепер субсидія на дрова

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про нове рішення уряду, повідомляє 24 Канал. Відтепер, ті домогосподарства, які опалюють за допомогою вугілля чи газу матимуть субсидію 16 200 гривень в рік.

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Важливо розуміти, що йдеться саме про ті будинки, які не мають іншого джерела опалення, до прикладу газу. Раніше субсидія для таких домогосподарств складала 7 тисяч гривень

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Наразі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 мільйона родин, у середньому в жовтні це було близько 760 гривень на сім'ю. Також 1,2 мільйона сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір таких пільг – 850 гривень на місяць. Субсидія розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. У деяких випадках вона може стати нульової у літній період. Як отримати субсидію

Субсидію можуть отримати ВПО, орендарі та власники житла. Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою до ПФУ чи скористатися застосунком Дія.

Які документи необхідні для оформлення субсидії:

заява;

декларація про доходи усієї сім'ї;

посвідчення особи заявника;

свідоцтво про власності на житло або договір оренди.

Зверніть увагу! ВПО можуть не додавати договір оренди до своєї заяви.