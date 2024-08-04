Росіяни почали блокувати рахунки своєму ж бізнесу: чого вони домагаються

У Кремля починає бракувати грошей на війну проти України. Через це російська влада намагається витиснути максимум зі свого бізнесу.

Підвищення податків мало

Російська влада намагається закрити діру в бюджеті підвищенням податків для бізнесу. Цим кроком Кремль сподівається зібрати 2,6 трильйона рублів вже наступного року.

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Місцеві податківці дуже ревно стежать за підприємцями та їхніми податками. Коли ж щось йде не за планом Кремля – покарання приходить дуже швидко.

Блокування рахунків стало більше

Кожен дев'ятий російський підприємець скаржиться на те, що стикався з бокуванням рахунку за несплату або несвоєчасну сплату податків. Ще кілька років тому їх число було куди меншим.

На радари російських податківців потрапили навіть маленькі компанії. Окрім того, ті постійно вдосконалюють систему свого контролю, аби підприємці не мали можливості їх обманути.