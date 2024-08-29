В Росії заборонили публікувати дані про виробництво нафтопродуктів
Україна завдає удари по НПЗ росіян. Через це нафтова промисловість Росії зазнає значних втрат.
Яку інформацію приховують
Як повідомляють російські ЗМІ, про наявність рішення не публікувати певні дані стає зрозуміло з останньої доповіді про динаміку промислових виробництв Росії. У цьому звіті уже були відсутні певні відомості.
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У доповіді була відсутня інформація, відносно об'ємів випуску у місячному вимірі:
- дизельного палива;
- топкового мазуту;
- скрапленого бутану;
- скрапленого пропану;
- коксу і напівкоксу з кам’яного вугілля.
Зверніть увагу! У доповіді також були відсутні відомості відносно виготовлення стабільного газового конденсату.
Як стверджують у Росстаті, рішення про приховування цієї інформації прийняв російський уряд.
Нагадаємо! В кінці травня 2024 року Росстат припинив публікувати дані про виробництво бензину на території Росії. Це рішення пояснювалось бажанням уникнути маніпуляцій з боку недобросовісних учасників ринку.