США проти Shein і Temu: чому американці можуть почати розслідування відносно цих компаній

На Shein і Temu продається багато дешевих товарів різного спрямування. Обидві компанії – китайські.

США не влаштовує робота Temu та Shein

США турбує порушення безпекових норм, яке відбувається при використанні Shein і Temu. Ці платформи порушують американські стандарти.

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Двоє представників Комісії з безпеки споживчих товарів США (CPSC) створили відкритий лист у якому закликали колег звернути увагу на Shein і Temu. В роботі цих платформ американських урядовців найбільше стурбувало:

легкий доступ до дитячих товарів, що можуть бути небезпечними;

використання правила de minimis (воно звільняє від мита товари, що мають ціну до 800 доларів).

CPSC планує здійснити масштабну перевірку. Комісію цікавить чи дотримуються Shein і Temu стандартів безпеки товарів, а також як відбувається взаємодія зі споживачами і продавцями.

Зверніть увагу! Своєю чергою Shein і Temu наголошують на тому, що безпека клієнтів для них пріоритет.