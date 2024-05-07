Укрнафта просить в АМКУ дозвіл на керування російськими активами: що стоїть на заваді

Укрнафта не може почати керувати активами "Татнєфті". Причина – в антимонопольному законодавстві.

Як відомо, АРМА передає конфісковані активи "Татнєфті" в управління Укрнафті. Йдеться про понад 110 об'єктів, серед яких заправки, нафтобази та інші приміщення, розташовані на території Полтавської і Харківської областей.

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Втім, передача активів "Татнєфті" в управління Укрнафті впливає на ринок. Відтак, компанія та АРМА звернулися до Антимонопольного комітету, аби він дав свій дозвіл на концентрацію.

Відповідне розпорядження про передачу активів Укрнафті дав Кабмін, тому АМКУ повинен відреагувати швидко. Також повідомляється, що стан більшості об'єктів, які забрали у росіян, у незадовільному стані, тому одразу продавати там нафтопродукти не вдасться.

Через війну багато об'єктів і зовсім зруйновані, тому у багатьох випадках мова йде просто про земельні ділянки, на яких все потрібно буде будувати "з нуля". З 70 АЗС "Татнєфті" можуть працювати лише 15, з нафтобазами приблизно така ж пропорція.

Фахівці підкреслюють, що Укрнафті доведеться докласти чималих зусиль в оцінці вартості реконструкції або побудови кожного об'єкта, щоб розрахувати необхідні для цього інвестиції та строки їх повернення.