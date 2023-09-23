"Зараз не на часі": Малюська розповів, коли в Україні почнуть знову наповнювати реєстр олігархів
Джерело:фейсбук Дениса Малюськи
Кабінет міністрів з подачі Мін'юсту відклав наповнення реєстру олігархів. Чиновники запевнили, що усі зміни в плані деолігархізації відбуваються у співпраці з Європейським Союзом.
Чому відклали наповнення реєстру олігархів
Як розповів міністр юстиції Денис Малюська, наповнювати реєстр олігархів Україна буде вже після війни. Головна причина – нашій державі потрібно імплементувати закон про олігархів у своє законодавство, це одна з семи умов для вступу в ЄС.
Для цього потрібно врахувати висновки Венеційської комісії, а в неї наразі багато пріоритетніших завдань.
Комісія сказала, що зараз не на часі. Тому Кабмін з нашої, Мін’юсту, ініціативи вніс зміни до Плану деолігархізації та відклав наповнення реєстру олігархів на "після війни". Шкода звісно, але в принципі, у теперішніх умовах це не критично і, можливо, правильно,
– повідомив Малюська.
Він також додав, що пауза в наповненні реєстру не означає, що зупиняться кримінальні провадження. Окрім того, повноваження АМКУ тепер ширші, також відновлюються інші антикорупційні інструменти.Нагадаємо! Венеційська комісія у березні відклала розблокування змін до антиолігархічного закону. Разом з тим в українському уряді переконані, що це може якимось чином завадити переговорам про вступ в ЄС.