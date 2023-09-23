Почему отложили наполнение реестра олигархов
Как рассказал министр юстиции Денис Малюска, наполнять реестр олигархов Украина будет уже после войны. Главная причина – нашему государству нужно имплементировать закон об олигархах в свое законодательство, это одно из семи условий для вступления в ЕС.
Для этого нужно учесть выводы Венецианской комиссии, а у нее сейчас много более приоритетных задач.
Комиссия сказала, что сейчас не ко времени. Поэтому Кабмин по нашей, Минюсту, инициативе внес изменения в План деолигархизации и отложил наполнение реестра олигархов на "после войны". Жаль конечно, но в принципе, в нынешних условиях это не критично и, возможно, правильно,
– сообщил Малюска.
Он также добавил, что пауза в наполнении реестра не означает, что остановятся уголовные производства. Кроме того, полномочия АМКУ теперь шире, восстанавливаются другие антикоррупционные инструменты.