Почему отложили наполнение реестра олигархов

Как рассказал министр юстиции Денис Малюска, наполнять реестр олигархов Украина будет уже после войны. Главная причина – нашему государству нужно имплементировать закон об олигархах в свое законодательство, это одно из семи условий для вступления в ЕС.

Для этого нужно учесть выводы Венецианской комиссии, а у нее сейчас много более приоритетных задач.

Комиссия сказала, что сейчас не ко времени. Поэтому Кабмин по нашей, Минюсту, инициативе внес изменения в План деолигархизации и отложил наполнение реестра олигархов на "после войны". Жаль конечно, но в принципе, в нынешних условиях это не критично и, возможно, правильно,

– сообщил Малюска.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Он также добавил, что пауза в наполнении реестра не означает, что остановятся уголовные производства. Кроме того, полномочия АМКУ теперь шире, восстанавливаются другие антикоррупционные инструменты.

Напомним! Венецианская комиссия в марте отложила разблокирование изменений в антиолигархический закон. Вместе с тем, в украинском правительстве убеждены, что это может каким-то образом помешать переговорам о вступлении в ЕС.