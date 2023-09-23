Чому відклали наповнення реєстру олігархів

Як розповів міністр юстиції Денис Малюська, наповнювати реєстр олігархів Україна буде вже після війни. Головна причина – нашій державі потрібно імплементувати закон про олігархів у своє законодавство, це одна з семи умов для вступу в ЄС.

Для цього потрібно врахувати висновки Венеційської комісії, а в неї наразі багато пріоритетніших завдань.

Комісія сказала, що зараз не на часі. Тому Кабмін з нашої, Мін’юсту, ініціативи вніс зміни до Плану деолігархізації та відклав наповнення реєстру олігархів на "після війни". Шкода звісно, але в принципі, у теперішніх умовах це не критично і, можливо, правильно,

– повідомив Малюська.

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Він також додав, що пауза в наповненні реєстру не означає, що зупиняться кримінальні провадження. Окрім того, повноваження АМКУ тепер ширші, також відновлюються інші антикорупційні інструменти.

Нагадаємо! Венеційська комісія у березні відклала розблокування змін до антиолігархічного закону. Разом з тим в українському уряді переконані, що це може якимось чином завадити переговорам про вступ в ЄС.