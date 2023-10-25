Замало пакетів санкцій: ЄС імпортував з Росії критичні метали на 13 мільярдів євро

Європейський Союз готує черговий пакет санкцій проти Росії. Втім, обмеження стосуються на всіх сфер, і подекуди торгівля з агресором лише набирає обертів.

ЄС купує метали у Росію

Попри безліч прийнятих пакетів санкцій обмеження не стосується торгівлі критичною сировиною. Це дозволяє росіянам експортувати метали в Євросоюз, а європейські компанії вкладають мільярди євро у гірничодобувні компанії, які ледь не напряму пов'язані із Кремлем.

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11 пакетів санкцій не стосуються 34 видів сировини, яку ЄС вважає критичною. Цей товар досі перебуває у вільному обігу між Росією та Європою. Велика Британія вже заборонила імпорт російської міді, алюмінію і нікелю. Натомість в Європі до такого кроку не готові.

Загалом з березня 2022 року по липень 2023 року Євросоюз придбав у росіян метали на 13,7 мільярда євро. Втім, в цьому питанні європейський естеблішмент доволі відвертий.

Чому не забороняють критично важливу сировину? Тому що вона критична, так. Давайте будемо чесними,

– заявив представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван.

Зокрема, 90% деяких металів, які купує Європа, надходить з Росії. Ці метали потрібні ЄС для "досягнення кліматичної нейтральності" до 2050 року. Виглядає так, що ця мета поки що важливіша, аніж стримання агресора, який у ХХІ столітті розв'язав криваву війну в центрі європейського континенту.

Цікаво, що власники підприємств, з якими веде справи ЄС, перебувають або під санкціями, або в міжнародному розшуку. Коли ж справа доходить до торгівлі, в Євросоюзі готові закривати очі, аби отримати бажане.