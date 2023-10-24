США хочуть конфіскувати суперяхту російського олігарха Сулеймана Керімова. Гроші від її продажу можуть передати Україні.
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Яхта коштує 300 мільйонів доларів
Сулейман Керімов перебуває під санкціями в США.
Що про нього відомо
Він російський олігарх, мільярдер і політик лезгінського походження. Має тісні зв'язки з режимом Путіна і Рамзаном Кадировим. У політику прийшов у 1990-х роках.
До 1999 року він отримав контроль над Нафта Москва, колишнім державним нафтотрейдером. У 2000-х роках Керімов отримав мільярди доларів кредитів у великих російських державних банків, таких як Сбербанк і ВТБ. Завдяки цим кредитам він став головним акціонером Газпрому та Уралкалію, а також Сбербанку.
Зазначається, що влада Фіджі конфіскувала судно Amadea завдовжки 106 метрів на підставі ордера США ще в травні 2022 року.
Скаргу подали до федерального суду Мангеттена. Саме вона поклала початок потенційно тривалому судовому процесу.
Потім яхту, ймовірно, виставлять на аукціон. Гроші від продажу переведуть Україні.
США та ЄС хочуть передавати доходи від російських активів Україні
- США та ЄС продовжують дискутувати на предмет конфіскації заморожених російських грошей. І якщо щодо цього питання консенсусу наразі немає, то обидві сторони дійшли згоди, що принаймні прибутки, які генерують гроші росіян, потрібно передавати на потреби України.
- Вже зараз Штати та ЄС шукають можливості, за якими можна законно передати ці кошти для України. Зокрема, збираються також врахувати і про зобов'язання перед Росією.
- Також вони пообіцяли більш пильно стежити за компаніями, які допомагають російським окупантам у війні проти України та постачають агресору критично важливу сировину. Обмеження планують запровадити і проти фінансових установ, які сприяють такій передачі ресурсів.