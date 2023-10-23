Формально, Україні таки можуть передати заморожені кошти росіян. Головною причиною є якраз передумова їхнього блокування – санкції через військову агресію Росії. Розібрався у цьому питанні в ефірі 24 Каналу Андрій Вігірінський – політолог, юрист-аналітик.

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У чому підступність процесу

На думку Андрія Вігірінського, поки що немає передумов говорити, що країни конфісковуватимуть і передаватимуть російські активи. Однак, якщо припустити, що до цього все ж дійде, варто розглянути кілька аспектів.

Насамперед привід для застосування санкцій, пов'язаних із замороженням певних активів, полягає в конкретних діях. В цьому випадку – військова агресія, вчинена щодо іншої країни. При цьому, варто зрозуміти, що Росія вчиняла безліч протизаконних дій на територіях різних країн, а не лише України.

Конфіскація потребує певного виду судового спору або адміністративного рішення. В описовій частині судового рішення зазначатимуть, у зв'язку з якими обставинами накладені обмеження і якщо власник здійснив протиправне діяння, то чому цей актив має бути конфіскований. Важливо: конфіскований на користь кого – тієї країни, де відбувається спір, або країни, яка конфіскує активи,

– пояснив Вігірінський.

Тобто важливо, що певні кошти чи активи не одразу передадуть України. Вони перейдуть до певної країни за рішенням суду. Далі буде виключно політичне рішення уряду цієї про передачу відповідної суми країні, яка постраждала.

"Це суверенне право країни, яка конфісковує, визначати, куди направляти фінансовий ресурс зі свого бюджету. Власне, це буде її фінансовий ресурс, а не фінансовий ресурс Росії", – зауважив юрист-аналітик.

Фактично, коли заморожені російські активи потрапляють в бюджет певної країни, цей фінансовий ресурс стає коштами уряду цієї країни. Далі рішення про розпорядження цими фінансами приймають лише в уряді і направити їх можуть на будь-що.

Андрій Вігірінський про передачу заморожених активів Росії для України: дивитись відео

Повертаючись до можливостей інших постраждалих країн отримати заморожені російські активи, відстояти своє право на це буде доволі складно.

"Проблем в конкуренції (для України – 24 Канал) не буде, якщо вибудовувати юридичну логіку процесу, яка пропускає фінансовий ресурс через країну, що здійснює конфіскацію. Вони відповідно стають коштами цієї країни. А далі, якщо в когось будуть претензії, то вони розіб'ються в поняття суверенітету, де кожна країна може розпоряджатись власним фінансовим ресурсом на свій розсуд", – підсумував Вігірінський.

Зрештою, передумовою для замороження активів, стали санкції. А їх запровадити відповідно через російську агресію в Україні.

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