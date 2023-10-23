Формально Украине таки могут передать замороженные средства россиян. Главной причиной является предпосылка их блокирования – санкции из-за военной агрессии России. Разобрался в этом вопросе в эфире 24 Канала Андрей Вигиринский – политолог, юрист-аналитик.

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В чем коварство процесса

По мнению Андрея Вигиринского, пока нет предпосылок говорить, что страны будут конфисковывать и передавать российские активы. Однако, если предположить, что до этого дойдет, стоит рассмотреть несколько аспектов.

Прежде всего, повод для применения санкций, связанных с заморозкой определенных активов, заключается в конкретных действиях. В этом случае – военная агрессия, совершенная в отношении другой страны. При этом следует понять, что Россия совершала множество противозаконных действий на территориях разных стран, а не только Украины.

Конфискация требует определенного вида судебного спора или административного решения. В описательной части судебного решения будут указываться, в связи с какими обстоятельствами наложены ограничения и если собственник совершил противоправное деяние, почему этот актив должен быть конфискован. Важно: конфискован в пользу кого – той страны, где происходит спор, или страны, конфискующей активы,

– объяснил Вигиринский.

То есть, важно, что определенные средства или активы не сразу передадут Украине. Они перейдут в определенную страну по решению суда. Продолжение следует исключительно политическое решение правительства о передаче соответствующей суммы пострадавшей стране.

"Это суверенное право конфисковывающей страны определять, куда направлять финансовый ресурс из своего бюджета. Собственно, это будет ее финансовый ресурс, а не финансовый ресурс России", – отметил юрист-аналитик.

Фактически когда замороженные российские активы попадают в бюджет определенной страны, этот финансовый ресурс становится средствами правительства этой страны. Далее решение о распоряжении этими финансами принимают только в правительстве и направить их могут во что бы то ни стало.

Андрей Вигиринский о передаче замороженных активов России для Украины: смотреть видео

Возвращаясь к возможностям других пострадавших стран получить замороженные российские активы, отстоять свое право на это будет сложно.

"Проблем в конкуренции (для Украины – 24 Канал) не будет, если выстраивать юридическую логику процесса, что пропускает финансовый ресурс через страну, которая осуществляет конфискацию. Они соответственно становятся средствами этой страны. А дальше, если у кого-то будут претензии, то они разобьются в понятие суверенитета, где каждая страна может распоряжаться собственным финансовым ресурсом по своему усмотрению", – подытожил Вигиринский.

Наконец, предпосылкой для замораживания активов стали санкции. А их ввести соответственно из-за российской агрессии в Украине.

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