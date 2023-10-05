Об этом во время дискуссии в университете Техаса в Остине рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Партнеры работают над возможностью передачи активов из России

Блинкена спросили о возможности использования замороженных российских активов, чтобы можно было финансировать некоторые виды гуманитарной помощи и всего того, что нужно Украине.

По словам госсекретаря, речь идет о 300 миллиардах долларов США. Большая часть этой суммы – в Европе. Следовательно, рассматриваются юридические полномочия, которые могут иметь в США и Европе, чтобы использовать эти активы для Украины.

Мое личное мнение таково: вы сломали, вы купили. И поэтому россияне, нарушившие соглашение, должны за это заплатить. И один из способов сделать это – использовать эти активы. Мы должны убедиться, что для этого есть правовые основания. И, как я уже сказал, поскольку большинство активов расположены в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого есть основания,

– подчеркнул он.

Госсекретарь отметил, что нельзя позволить России безнаказанно делать то, что она делает с Украиной. Ведь это станет сигналом для стран, которые собираются начать агрессию, по всему миру. Мол, это им тоже сойдет с рук: "Это открытие ящика Пандоры с конфликтами. Никому не будет хорошо в этом мире, мире конфликта и агрессии". В то же время он добавил, что Украину активно поддерживают 50 государств мира.

На это отреагировал глава Офиса Президента. Андрей Ермак отметил, что поиск юридических возможностей, которые бы позволили передать Украине 300 миллиардов долларов США замороженных российских активов, – "очень позитивный сигнал".

Тот, кто убивает, разрушает, нарушает нормы международного права и Устава ООН, должен терять. Это вопрос справедливости,

– подчеркнул он.

Напомним, что накануне в Киеве прошла встреча Совета министров ЕС. Жозеп Боррель сообщил, что во время нее обсудили многолетний пакет для Европейского фонда мира. Его размер – 5 миллиардов евро в год. Сумму верховный представитель Евросоюза предложил еще летом. Впрочем, это предложение еще должен окончательно принять Европейский совет.

Боррель выразил надежду, что достичь соглашения удастся до конца 2023 года. Как только соглашение будет достигнуто, государства-члены должны договориться о голосовании, а также о пересмотре многолетней финансовой программы.