Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, глава украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко, отметив, что арестованные активы на 270 миллиардов – это не репарации. Эту сумму следует считать условным "штрафом" за начало войны.
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Сейчас Украине следует активно лоббировать вопросы передачи этих средств. Это поможет со временем привести сюда инвестиции и создать новые рабочие места, которые будут очень нужны ветеранам. Сейчас в украинской армии находятся около 1 миллиона человек.
Я очень удивляюсь, почему об этом не говорят каждый день. Именно скорейший ввод в экономику этих денег приведет потом другие деньги и создаст рабочие места для ветеранов. Но это не репарации. А "штраф" за вторжение,
– подчеркнул Гудыменко.
Очевидно, что количество убытков значительно превышает сумму в 270 миллиардов долларов. С 2014 года Россия уничтожила многие города и другие населенные пункты.
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Почему вопрос передачи российских активов затормозил
По мнению Гудыменко, у западных партнеров уже была похожая ситуация с Кувейтом, который получал компенсации. Поэтому такие механизмы для мира не новые.
Однако западные партнеры могут опасаться, что от этого упадет их инвестиционная привлекательность. И нужно убедить их, что так не произойдет.
Условно какой-нибудь арабский шейх из какой-то страны может дважды подумать, прежде чем вкладывать деньги в их страну. Если когда-нибудь выплывет правда, что он делает внутри страны или тот просто пойдет на кого-то войной, то его активы просто заберут. Поэтому он может захотеть вложиться во что-то другое. А это невыгодно Западу. Ведь инвестиции – рабочие места,
– заметил Гудыменко.
Однако Западу постоянно нужно напоминать, что больше всего снижает инвестиционную привлекательность ситуация, когда арестуют деньги "маньяков, убийц и воров", но не передают их пострадавшим.
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