Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, прокомментировав последний массированный ракетный удар 21 сентября, где Россия запустила 43 ракеты. Около две трети из них – старые запасы со складов.

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Военная промышленность России не вернулась на старые рельсы, а продолжает деградировать. Несмотря на это, она все еще работает. Оккупанты ищут возможности, чтобы обойти санкции и завезти приборы двойного назначения.

Это сложные маршруты и другие цены. Все это влияет на российскую военную индустрию. Они производятся не в таком количестве, как было в довоенные времена. Две трети из этих 43 ракет – это те, которые находились на складах. Это не то, что они недавно изготовили,

– рассказал Подоляк.

Но, конечно же, оккупанты продолжают производить определенное количество ракет. Также они переформатируют ракеты в С-300 и С-400.

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Как оборвать связи России с миром

Как подчеркнул Подоляк, если бы США все же предоставили Россию юридический статус "страны-террориста", то ситуация могла бы кардинально измениться. Тогда не нужно было вводить по 12 – 15 новых пакетов санкций.

Сейчас России можно поставлять приборы через третьи страны, не поддерживающие санкции. Продаешь в одну страну, а через нее Россия получает. Почему на это идут европейские и американские компании? Потому что Россия предлагает за продукт стоимостью в 100 долларов – 300-400 долларов. Когда я говорю о статусе "страны-террориста", то он ограничит для всех возможность так или иначе сотрудничать с Россией.

– заметил Подоляк.

В таком случае Россия превратится в Северную Корею. А с таким государством никто не будет торговать.

Ситуация в России: коротко