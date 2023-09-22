Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, прокоментувавши останній масований ракетний удар 21 вересня, де Росія запустила 43 ракети. Близько дві третини з них – старі запаси зі складів.

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Військова промисловість Росії не повернулася на старі рейки, а продовжує деградувати. Попри це, вона досі працює. Окупанти шукають можливості, щоб обійти санкції та завезти прилади подвійного призначення.

Це складні маршрути та інші ціни. Все це впливає на російську військову промисловість. Вони виготовляють не в такій кількості, як було в довоєнні часи. Дві третини з цих 43 ракет – це ті, які знаходились на складах. Це не те, що вони нещодавно виготовили,

– розповів Подоляк.

Але, звісно ж, окупанти продовжують виготовляти певну кількість ракет. Також вони переформатовують ракети до С-300 та С-400.

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Як обірвати зв'язки Росії зі світом

Як наголосив Подоляк, якби США таки надали Росію юридичний статус "країни-терориста", то ситуація могла б кардинально змінитися. Тоді не треба було б запроваджувати по 12 – 15 нових пакетів санкцій.

Зараз Росії можна постачати прилади через треті країни, які не підтримують санкції. Продаєш в одну країну, а через неї Росія отримує. Чому на це йдуть європейські та американські компанії? Бо Росія пропонує за продукт вартістю у 100 доларів – 300-400 доларів. Коли я говорю про статус "країни-терориста", то він обмежить для всіх можливість так чи інакше співпрацювати з Росією,

– зауважив Подоляк.

У такому випадку Росія перетвориться на Північну Корею. А з такою державою ніхто не буде вести торгівлю.

Ситуація в Росії: коротко