Работают санкции или нет

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Запад ввел против агрессора 11 пакетов санкционных ограничений. Они имеют целью лишить армию и ее поставщиков товаров, необходимых для ведения войны.

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Прежде всего ограничения касаются физических и юридических лиц России, финансовой системы, энергетического сектора, санкции в транспортной отрасли, санкции в торговле и т.д.

Следовательно, по состоянию на март 2023 года, по оценкам аналитиков Центра противодействия дезинформации, общие потери России из-за внешних санкций превысили 500 миллиардов долларов, а отток капиталов за границу вырос на 143 миллиарда долларов.

В начале августа, как пишет Reuters , в первом полугодии этого года страна-агрессор потратила на 12% больше денег на войну, чем планировалась на весь год. Речь идет о 5,59 триллиона рублей.

Reuters По прогнозам, чтобы продолжать войну в Украине, России нужно удвоить финансирование на армию до 9,7 триллиона рублей, или 102 миллиардов долларов.

Многие иностранные СМИ предсказывали России экономический упадок в результате введения западных санкций: CNN писали, что добыча страны-агрессора упадет на 30% в 2022 году, а в Reuters заявляли еще в марте прошлого года, что российский ВВП сократится на 15%.

Впрочем, желаемого результата от санкционных ограничений так и не произошло. Только за экспорт российского минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в 2022 году агрессор заработал 383,7 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Это рекордная сумма денежных средств с 1995 года. До 2022 года больше всего Россия выручила от экспорта энергоносителей в 2013 году – почти 376 миллиардов долларов. Данные о статистике внешней торговли опубликовала Федеральная таможенная служба (ФТС). По данным Росстата, такой заработок получила страна из-за высоких цен на нефть и газ в 2022 году.

Эксперт Олег Пендзин во время разговора с 24 Каналом рассказал, что санкционные ограничения, принятые 11-ю пакетами, бесспорно давят на российскую экономику, но они не всеобъемлющие.

Олег Пендзин Эксперт по экономическим вопросам То есть многие российские банки отрезают от SWIFT, но в то же время оставляют некоторые банки, которые продолжают работать с системой. Или российскую нефть запрещают ввозить в Европу, но продолжают экспорт нефти через нефтепровод "Дружба".

Кроме того, российский газ и дальше поступает в Европу из-за того, что формальных ограничений нет. А объем сжиженного газа увеличился. Есть даже целые сферы, не ограниченные санкциями.

Санкций в первую очередь придерживается Европа, но не Китай. На сегодняшний день эта страна заменяет все подсанкционные европейские товары своими. Кроме того, сам механизм контроля над санкционными ограничениями не дает гарантии того, что санкции не будут обходиться в результате экспорта в третьи страны. К примеру, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан,

– говорит эксперт.

Обратите внимание! Есть интересное исследование, когда сравнили общий объем экспорта товаров двойного использования, например из Евросоюза в Казахстан, с цифрами импорта товаров из Евросоюза, официально пересекающих таможенную границу Казахстана. Следовательно, те цифры, которые пересекают таможенную границу Казахстана в отношении европейского импорта на порядок меньше, чем те, что в Евросоюзе считаются как экспорт их продукции в Казахстан. То есть экспортируется в два раза больше, чем приходит физически. И здесь объяснение только одно – товары исчезают в виде потерянного транзита.

Пендзин добавил, что, обсуждая вопросы эффективности санкционных ограничений, мы видим по экономике России, что результаты не такие, как ожидались.

Да, российская экономика лишена притока валют, имеет высокую инфляцию, а курс рубля стремительно упал. Но все эти вещи не критичны для экономической деятельности и не могут поставить крест на войне. Они усложняют россиянам ведение экономической деятельности, впрочем, не делают ее катастрофической.

На какие сферы деятельности ограничения не наложены

Где санкции на Росатом

Эксперт объясняет, что 70% производства электроэнергии Франции производится благодаря ядерным электростанциям. Ядерная энергетическая компания является государственной компанией Франции, которая захоранивает ядерные отходы в России.

Энергетическая зависимость Венгрии

Эта страна зависит от ядерной электроэнергии, обеспечивающей 60% энергоснабжения. Любопытно, что ядерная электроэнергия Венгрии находится в собственности Росатома.

Доходы от алмазов

70% российских алмазов продаются в городе Антверпен на бельгийской алмазной бирже, а 30% — поступает в Индию, там перерабатывается на бриллианты и поставляется в Европу уже в виде индийских.

Редкоземельные металлы

Для производства аккумуляторов для электромобилей требуются редкоземельные металлы. Они поставляются из страны-агрессора для производства автомобилей в Европе.

Мир должен определиться – как он смотрит на агрессию России. Одно дело проголосовать на Генеральной Ассамблее ООН, а другое – конкретно чем-то уступить для того, чтобы "прижать" Россию,

– заключает Олег Пендзин.

Что с ценами на нефть

На российскую нефть Urals еще в феврале этого года была введена предельная цена. Ограничение цены установили на уровне 60 долларов за баррель. Из-за таких изменений стоимость российского сырья существенно просела.

За первые два месяца 2023 года средняя цена Urals снизилась до 49,5 доллара, то есть упала в 1,8 раза после начала действия нефтяного эмбарго.

Впрочем, уже в июле этого года продажи российской нефти установили новую цену – более 60 долларов за баррель.

А по состоянию на 4 сентября 2023 марка российской нефти уже на уровне 74,3 доллара за баррель. Но все еще существенно меньше стоимости нефти Brent и WTI.

Россияне все еще получают подсанкционные товары

Россия, несмотря на ограничения, находит лазейки и обходит санкции Запада. В этом ей помогают третьи страны: Казахстан, Грузия, Армения и т.д.

​ Еще раньше эксперт Олег Пендзин в разговоре с 24 Каналом сообщил, что в последнем санкционном пакете прописаны схемы, которыми пользуется страна-агрессор для обхода санкций. В частности, речь идет и о так называемом "потерянном транзите".

К примеру, киргизская компания закупает в Нидерландах или Германии микрочипы, навигаторы, системы позиционирования и т.д. Транзит этих продуктов проходит через Россию. В ходе этого процесса товар якобы "исчезает". Согласно статистике за 2022 год и первое полугодие 2023 года Кыргызстан нарастил закупку компьютерной техники в 10 раз.

А вторым вариантом обхода санкций является посредничество неподсанкционных компаний. В этом случае является примером Армения, где на одного жителя приходится по 3 стиральных машины, привезенных из других стран.

К слову, согласно исследованию TBC Capital, за первые 6 месяцев 2022 года объемы транзита грузов между Турцией и Россией выросли втрое. И часть из них проходила по дорогам Грузии.

Бюджет России 2023 года: расходы на оборону увеличились

Известно, что в России налог на бизнес составляет 20%. Из них 3% идет в федеральный бюджет, а остальные – в бюджет субъекта.

Следовательно, на текущий 2023 год страна-агрессор заложила в бюджет расходы на оборонную сферу в 40%.

Треть всех расходов страны идет именно на армию – это около 140 миллиардов долларов или 9,4 триллиона рублей.

Каждый зарабатывающий в России бизнес, в том числе и иностранный, уплачивает налоги. А значит прямо финансирует войну против Украины.

Санкции не остановят войну, но они эффективны

Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу рассказал, что на самом деле санкции оказали мощное влияние на экономику России. По его словам, наиболее действенными стали те, которые были направлены на нефтегазовый сектор, ведь доходы России от этого сектора – это примерно 40% федерального бюджета.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Лучшее, что можно сделать со всеми санкциями сейчас – это "цементировать" их и делать все возможное, чтобы обход этих ограничений со стороны России не происходил. Не стоит верить в то, что сообщает российская сторона об улучшении состояния своей экономики, ведь последствия санкций действительно заметны и разрушительны.

Что произошло с доходами России после введения санкций:

Доходы от нефти, именно в долларовом эквиваленте, снизились в два раза. Кроме того, были введены мощные ограничения, например потолок по цене за баррель. Это, конечно, не привело к сильному дефициту черного золота, как было бы в случае введения полного эмбарго. Но в то же время это ограничило доходы Кремля до 60 долларов за баррель нефти.

Ранее доходы от нефти и газа составляли 1 миллиард долларов в день. Теперь – это всего полмиллиарда ежедневно.

Что касается газа, то россияне фактически сами прекратили его поставлять в Европу: произошел взрыв на Северном потоке, уменьшился транзит через Украину и тому подобное.

Дефицит российского бюджета в прошлом году составил 3 триллиона рублей, то есть эти средства были допечатаны. А в этом году дефицит уже превысил прошлогодние показатели и двигается выше. По итогам года это будет 5 – 6 триллионов рублей.

Вдобавок, России нельзя взять кредит для погашения дефицита у других крупных стран или международных учреждений из-за санкций.

Безусловно, Россия пытается нивелировать влияние этих санкций, чтобы дальше можно было продолжать военную компанию.

Во-первых, они приступили к печати рубля, а во-вторых, они девальвировали свою нацвалюту с 55 рублей год назад до 100 рублей за доллар. И это все приводит к бедности населения,

– говорит Гетман.

Эксперт объясняет, что все расходы, которые сейчас идут на войну и все остальное – это все за счет российских граждан.

Конечно, нельзя сказать, что санкции приведут к остановке войны. Но они делают другую замечательную вещь – бьют по элитам и гражданам России.