ЕС покупает металлы у России

Несмотря на множество принятых пакетов санкций, ограничение не касается торговли критическим сырьем. Это позволяет россиянам экспортировать металлы в Евросоюз, а европейские компании вкладывают миллиарды евро в горнодобывающие компании, едва ли не напрямую связанные с Кремлем.

Интересно Деньги – Украине: США хотят конфисковать и продать яхту российского олигарха

11 пакетов санкций не касаются 34 видов сырья, которое ЕС считает критическим. Этот товар до сих пор находится в свободном обращении между Россией и Европой. Великобритания уже запретила импорт российской меди, алюминия и никеля. В Европе же к такому шагу не готовы.

В целом с марта 2022 по июль 2023 Евросоюз приобрел у россиян металлы на 13,7 миллиарда евро. Впрочем, в этом вопросе европейский эстеблишмент достаточно откровенен.

Почему не запрещают критически важное сырье? Потому что она критическая, да. Давайте будем честными,

– заявил представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

В частности, 90% некоторых металлов, покупаемых Европой, поступает из России. Эти металлы нужны ЕС для "достижения климатической нейтральности" к 2050 году. Похоже, что эта цель пока важнее, чем сдерживание агрессора, который в XXI веке развязал кровавую войну в центре европейского континента.

Интересно, что владельцы предприятий, с которыми ведет дела ЕС, находятся либо под санкциями, либо в международном розыске. Когда дело доходит до торговли, в Евросоюзе готовы закрывать глаза, чтобы получить желаемое.