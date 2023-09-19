Залежність від Росії або від Китаю: як Європа балансує у прагненні енергоефективності
Джерело:Reuters
Євросоюз поставив перед собою амбітну ціль – до 2030 позбутися залежності від російських енергоносіїв. Втім, цей крок веде до залежності від іншого гравця, впливу якого в Європі так само побоюються.
Страх нової залежності
Європейський Союз вже платить високу ціну за те, щоб відмовитися від потреби у російських енергоносіях. Європа активно рухається у напрямку енергоефективності, але тут виникла нова загроза: ЄС може потрапити у залежність від Китаю у питанні постачання літій-іонних батарей і паливних елементів.
Читайте також Резюме – це ще не все: як найняти хорошого та відповідального працівника
Без впровадження рішучих заходів європейська енергетична екосистема може мати залежність від Китаю до 2030 року іншого характеру, але з подібною гостротою, ніж залежність від Росії до вторгнення в Україну,
– повідомляється в одному з документів.
Які опції розглядає Європа
Відновлювальні джерела енергії – сонце та вітер – мають переривчатий характер. Відповідно, потрібно знайти рішення, яке дозволить накопичувати енергію та виконати план щодо нульових викидів вуглецю до 2050 року.
Це різко підвищить наш попит на літій-іонні батареї, паливні елементи та електролізери, який, як очікується, зросте в 10 – 30 разів у найближчі роки,
– вважають у ЄС.
Зараз Китай є лідером з виробництва паливних елементів і літій-іонних акумуляторів. Ці елементи мають вирішальне значення для електромобілів. Європі потрібно або знайти спосіб самостійно їх виробляти, або поступово збільшувати залежність від Китаю.