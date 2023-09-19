Зависимость от России или от Китая: как Европа балансирует в энергоэффективности

Евросоюз поставил перед собой амбициозную цель – до 2030 года избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Впрочем, этот шаг ведет к зависимости от другого игрока, влияния которого в Европе так же опасаются.

Страх новой зависимости

Европейский Союз уже платит высокую цену, чтобы отказаться от потребности в российских энергоносителях. Европа активно движется в направлении энергоэффективности, но здесь возникла новая угроза: ЕС может попасть в зависимость от Китая по поставкам литий-ионных батарей и топливных элементов.

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Без внедрения решительных мер европейская энергетическая экосистема может иметь зависимость от Китая до 2030 года иного характера, но с подобной остротой, чем зависимость от России до вторжения в Украину.

– сообщается в одном из документов.

Какие опции рассматривает Европа

Еврокомиссия определила, что в 2021 году ЕС потреблял 40% от общего объема газа и 27% нефти. Также ЕС был одним из основных импортеров российского угля, а о 46% от общего показателя.

Возобновляемые источники энергии – солнце и ветер – носят прерывистый характер. Соответственно, нужно найти решение, которое позволит накапливать энергию и выполнить план нулевых выбросов углерода до 2050 года.

Это резко повысит наш спрос на литий-ионные батареи, топливные элементы и электролизеры, который, как ожидается, вырастет в 10 – 30 раз в ближайшие годы.

– считают в ЕС.

Сейчас Китай является лидером в производстве топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов. Эти элементы имеют решающее значение для электромобилей. Европе нужно либо найти способ самостоятельно их производить, либо постепенно увеличивать зависимость от Китая.