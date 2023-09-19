Страх новой зависимости
Европейский Союз уже платит высокую цену, чтобы отказаться от потребности в российских энергоносителях. Европа активно движется в направлении энергоэффективности, но здесь возникла новая угроза: ЕС может попасть в зависимость от Китая по поставкам литий-ионных батарей и топливных элементов.
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Без внедрения решительных мер европейская энергетическая экосистема может иметь зависимость от Китая до 2030 года иного характера, но с подобной остротой, чем зависимость от России до вторжения в Украину.
– сообщается в одном из документов.
Какие опции рассматривает Европа
Возобновляемые источники энергии – солнце и ветер – носят прерывистый характер. Соответственно, нужно найти решение, которое позволит накапливать энергию и выполнить план нулевых выбросов углерода до 2050 года.
Это резко повысит наш спрос на литий-ионные батареи, топливные элементы и электролизеры, который, как ожидается, вырастет в 10 – 30 раз в ближайшие годы.
– считают в ЕС.
Сейчас Китай является лидером в производстве топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов. Эти элементы имеют решающее значение для электромобилей. Европе нужно либо найти способ самостоятельно их производить, либо постепенно увеличивать зависимость от Китая.