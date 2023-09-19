Страх нової залежності

Європейський Союз вже платить високу ціну за те, щоб відмовитися від потреби у російських енергоносіях. Європа активно рухається у напрямку енергоефективності, але тут виникла нова загроза: ЄС може потрапити у залежність від Китаю у питанні постачання літій-іонних батарей і паливних елементів.

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Без впровадження рішучих заходів європейська енергетична екосистема може мати залежність від Китаю до 2030 року іншого характеру, але з подібною гостротою, ніж залежність від Росії до вторгнення в Україну,

– повідомляється в одному з документів.

Єврокомісія визначила, що у 2021 році ЄС споживав 40% від загальних обсягів газу та 27% нафти. Також ЄС був одним з основних імпортерів російського вугілля, йдеться про 46% від загального показника.

Які опції розглядає Європа

Відновлювальні джерела енергії – сонце та вітер – мають переривчатий характер. Відповідно, потрібно знайти рішення, яке дозволить накопичувати енергію та виконати план щодо нульових викидів вуглецю до 2050 року.

Це різко підвищить наш попит на літій-іонні батареї, паливні елементи та електролізери, який, як очікується, зросте в 10 – 30 разів у найближчі роки,

– вважають у ЄС.

Зараз Китай є лідером з виробництва паливних елементів і літій-іонних акумуляторів. Ці елементи мають вирішальне значення для електромобілів. Європі потрібно або знайти спосіб самостійно їх виробляти, або поступово збільшувати залежність від Китаю.