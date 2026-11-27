Засновниця мережі "Чорноморка" Ольга Копилова розвиває новий ресторанний проєкт "Море & Хінкалі". Після перших відкриттів у сусідніх країнах і столиці команда вже готує наступний заклад в Україні, а надалі планує масштабувати формат у західних областях.

Де відкриють нові ресторани "Море & Хінкалі"

Перший заклад нового формату в Україні запрацював 27 листопада на Лук’янівці в Києві. Ресторан розмістили на вулиці Юрія Іллєнка, на місці колишньої "Чорноморки", пише "Віледж".

До цього першу локацію "Море & Хінкалі" відкрили 21 листопада в Кишиневі. Наступне відкриття в Україні заплановане вже на 18 грудня – заклад має з'явитися в Луцьку.

У подальших планах компанії – розширення в західних областях України. Новий формат розвиватимуть як окремий напрям із кількома особливостями:

Компактнішими приміщеннями порівняно з класичними ресторанами; Можливістю замовити їжу на самовивіз; Розвитком через франчайзинг.

Яку їжу пропонуватимуть

Концепція "Море & Хінкалі" поєднує гастрономічні традиції Одеси та Батумі. За основу взяли досвід "Чорноморки" у роботі з рибою та морепродуктами, доповнивши його грузинською кухнею, яку команда розвиває в проєкті Chikapulya. У меню залишили знайомі позиції мережі, зокрема:

мойву, оселедець і скумбрію;

форшмак, мідії та устриці;

грузинські закуски й гарячі страви;

хачапурі та хінкалі з різними начинками, зокрема креветками.

Окремою позицією стали "хрумкалі" – запечені хачапурі з листкового тіста у формі хінкалі із солоними та солодкими начинками.

Новий формат також має бути доступнішим за ціною: середній чек у таких закладах планують зробити приблизно на 30% нижчим, ніж у класичних ресторанах "Чорноморки". Так компанія хоче залучити гостей, які шукають варіант для частіших, повсякденних відвідувань.

Страви в ресторані "Море & Хінкалі" / фото "Віледж"

Хрумкалі в ресторані "Море & Хінкалі" / фото "Віледж"

До слова, нові формати розвивають і в інших українських ресторанних мережах. Зокрема, співвласниця мережі магазинів напівфабрикатів "Галя Балувана" запускає франшизу "Добре, що є Галя".

Проєкт поєднує пекарню та кулінарію. Орієнтовні інвестиції у відкриття одного закладу становлять 120 000 євро, повідомляє Forbes. Фінансові умови франшизи передбачають вступний внесок у розмірі 10 000 євро за кожен заклад партнера та роялті в 10 000 гривень на місяць.



