"Чорноморка" запустила новий формат ресторанів / Фото "Чорноморка"
Засновниця мережі "Чорноморка" Ольга Копилова розвиває новий ресторанний проєкт "Море & Хінкалі". Після перших відкриттів у сусідніх країнах і столиці команда вже готує наступний заклад в Україні, а надалі планує масштабувати формат у західних областях.
Де відкриють нові ресторани "Море & Хінкалі"
Перший заклад нового формату в Україні запрацював 27 листопада на Лук’янівці в Києві. Ресторан розмістили на вулиці Юрія Іллєнка, на місці колишньої "Чорноморки", пише "Віледж".
До цього першу локацію "Море & Хінкалі" відкрили 21 листопада в Кишиневі. Наступне відкриття в Україні заплановане вже на 18 грудня – заклад має з'явитися в Луцьку.
У подальших планах компанії – розширення в західних областях України. Новий формат розвиватимуть як окремий напрям із кількома особливостями:
- Компактнішими приміщеннями порівняно з класичними ресторанами;
- Можливістю замовити їжу на самовивіз;
- Розвитком через франчайзинг.
Яку їжу пропонуватимуть
Концепція "Море & Хінкалі" поєднує гастрономічні традиції Одеси та Батумі. За основу взяли досвід "Чорноморки" у роботі з рибою та морепродуктами, доповнивши його грузинською кухнею, яку команда розвиває в проєкті Chikapulya. У меню залишили знайомі позиції мережі, зокрема:
- мойву, оселедець і скумбрію;
- форшмак, мідії та устриці;
- грузинські закуски й гарячі страви;
- хачапурі та хінкалі з різними начинками, зокрема креветками.
Окремою позицією стали "хрумкалі" – запечені хачапурі з листкового тіста у формі хінкалі із солоними та солодкими начинками.
Новий формат також має бути доступнішим за ціною: середній чек у таких закладах планують зробити приблизно на 30% нижчим, ніж у класичних ресторанах "Чорноморки". Так компанія хоче залучити гостей, які шукають варіант для частіших, повсякденних відвідувань.
Страви в ресторані "Море & Хінкалі" / фото "Віледж"
До слова, нові формати розвивають і в інших українських ресторанних мережах. Зокрема, співвласниця мережі магазинів напівфабрикатів "Галя Балувана" запускає франшизу "Добре, що є Галя".
Проєкт поєднує пекарню та кулінарію. Орієнтовні інвестиції у відкриття одного закладу становлять 120 000 євро, повідомляє Forbes. Фінансові умови франшизи передбачають вступний внесок у розмірі 10 000 євро за кожен заклад партнера та роялті в 10 000 гривень на місяць.
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