Где откроются новые рестораны "Море & Хинкали"

Первое заведение нового формата в Украине начало работу 27 ноября на Лукьяновке в Киеве. Ресторан разместили на улице Юрия Ильенко, на месте бывшей "Черноморки", пишет "Виледж".

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До этого первое заведение "Море & Хинкали" открыли 21 ноября в Кишиневе. Следующее открытие в Украине запланировано уже на 18 декабря – заведение должно появиться в Луцке.

В дальнейших планах компании – расширение в западных областях Украины. Новый формат будут развивать как отдельное направление с несколькими особенностями:

Более компактными помещениями по сравнению с классическими ресторанами; Возможностью заказать еду навынос; Развитием через франчайзинг.

Какую еду будут предлагать

Концепция "Море & Хинкали" сочетает гастрономические традиции Одессы и Батуми. За основу взят опыт "Черноморки" в работе с рыбой и морепродуктами, дополненный грузинской кухней, которую команда развивает в проекте Chikapulya. В меню оставили привычные блюда сети, в частности:

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мойву, сельдь и скумбрию;

форшмак, мидии и устрицы;

грузинские закуски и горячие блюда;

хачапури и хинкали с различными начинками, в том числе с креветками.

Отдельной позицией стали "хрумкали" – запеченные хачапури из слоеного теста в форме хинкали с солеными и сладкими начинками.

Новый формат также должен быть более доступным по цене: средний чек в таких заведениях планируется сделать примерно на 30% ниже, чем в классических ресторанах "Черноморки". Так компания хочет привлечь гостей, которые ищут вариант для более частых, повседневных посещений.

Блюда в ресторане "Море & Хинкали" / фото "Виледж"

Хрумкали в ресторане "Море & Хинкали" / фото "Виледж"

К слову, новые форматы развивают и в других украинских ресторанных сетях. В частности, совладелица сети магазинов полуфабрикатов "Галя Балувана" запускает франшизу "Добре, що є Галя".

Проект сочетает в себе пекарню и кулинарию. Ориентировочные инвестиции в открытие одного заведения составляют 120 000 евро, сообщает Forbes. Финансовые условия франшизы предусматривают вступительный взнос в размере 10 000 евро за каждое заведение партнера и роялти в размере 10 000 гривен в месяц.