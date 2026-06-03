Перший в Україні: на Одещині запрацював завод, що може замінити "Артемсіль"

Після кількох місяців затримки Чорноморський солезавод в Одеській області нарешті вийшов на повноцінний режим роботи. На підприємстві заявляють про амбітні плани після втрати "Артемсолі".

Що відомо про Чорноморський солезавод?

Підприємства прагне забезпечити значну частину внутрішнього ринку та стати одним із ключових виробників харчової солі в Україні, пише "РБК-Україна".

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З середини травня ми почали випускати продукцію на основній лінії: сіль харчову різних фракцій, а також у різному фасуванні – мішках по 25 кг, біг-бегах, також продукція може йти насипом. Можна сказати, що всі потужності підприємства наразі вже запущені. Виробництво виходить у цикл постійної роботи,

– розповів СЕО компанії Віталій Руденко.

За його словами, Чорноморський солезавод став першим в Україні, що отримує сіль шляхом випаровування із солоної рідини. Для запуску виробництва компанія залучила турецьких партнерів із Salt Plus, які допомогли з технологіями та налаштуванням обладнання. Окремі роль зіграли працівники зруйнованої у 2022 році "Артемсолі".

За словами Віталія Руденка, наразі головний інженер "Артемсолі" працює на заводі, допомагаючи у розробці технологій, проєктуванні та пошуку компаній, здатних надати технологічні рішення.

Що ще відомо:

Чорноморський солезавод може випускати близько 15 тисяч тонн продукції щомісяця. Це дозволяє покривати близько 50% внутрішньої потреби у солі. У перспективі підприємство планує розгорнути видобуток солі з Куяльницького лиману на Одещині.

У такому разі завод зможе практично повністю закрити потреби України у харчовій солі.

Чому повноцінний запуск заводу затримався і чи замінить він "Артемсіль"?

Будівництво підприємства стартувало ще у 2024 році, а запуск планували здійснити на початку 2026-го. Однак реалізація проєкту зіткнулася з низкою проблем.

Через аномальні морози, перебої з електропостачанням та завантаженість турецьких підрядників запуск довелось відтермінувати.

Окрема проблема – дефіцит кадрів, яка виявилася особливо гострою, адже подібних виробництв в Україні фактично не було, а відповідних кадрів на ринку майже немає.

Попри складнощі із запуском, експерти прогнозують підприємству успіх у своїй ніші.

Щодо Чорноморського заводу, то він простіший в реалізації... Менший обсяг капітальних інвестицій, менші ризики. Водночас це вужчий сегмент – харчова сіль "Екстра" та таблетована,

– каже директор з розвитку "Геологічної інвестиційної групи" Дмитро Кащук.

Протиожеледний напрямок це підприємство не закриє, але у своїй ніші з вищою доданою вартістю має хороші перспективи".

Зауважте! До повномасштабної війни 90% солі в Україні видобувало Державне підприємство "Артемсіль" у місті Соледар Донецької області. Через активні бойові дії та постійні обстріли виробник у 2022 році припинив свою роботу.