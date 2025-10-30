Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Працювати далі – неможливо: росіяни знищили макаронну фабрику на Харківщині
30 жовтня, 15:39
2

Працювати далі – неможливо: росіяни знищили макаронну фабрику на Харківщині

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • 28 жовтня росіяни атакували підприємство "Стрілець" у Чугуєві, що виготовляло макарони під торговою маркою "Зодіак".
  • Дрони пошкодили фабрику, що призвело до повного знищення продукції, але жертв вдалося уникнути завдяки евакуації працівників.

На Харківщині унаслідок атаки постраждало підприємство харчової промисловості з виготовлення макаронів "Стрілець". На підприємстві виготовляли продукцію під торговою маркою "Зодіак".

Росіяни атакували підприємство у Чугуєві

Атака відбулась 28 жовтня, та наразі заступник Чугуївської міської голови Костянтин Бармін повідомив деталі обстрілу на наслідки для виробництва, інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне

Дивіться також Збитки на 200 000 доларів: російська атака знищила склад відомого виробника соусів 

За його словами, на щастя, постраждалих унаслідок влучання, не було. Наразі триває робота з відновлення комунальними підприємствами. На місці працює комісія з обстеження з наслідків ворожих ударів. 

Підприємство виготовляло макарони

Директор підприємства Олексій Стариков уточнив, що дрони пошкодили фабрику з виготовлення макаронів "Стрілець".

Підприємство займалися виробництвом макаронних виробів. Цивільний об'єкт, ніяких військових ніде не було. Усе що було на складі, – макаронні вироби, борошно. Все знищене, підприємство знищене, працювати далі немає можливості,
 – розповів він.

Росіяни знищили підприємство з виготовлення макаронів / Фото Суспільного

 

Також Стариков зазначив, що на момент ворожого обстрілу на підприємстві були люди, та вони встигли евакуюватися в укриття. Саме тому, вдалось уникнути жертв та постраждалих. 

Після оцінки збитків підприємство розпочне відновлення.