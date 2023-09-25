Компанія Cisco оголосила про чергове розширення. Цього разу під купол гіганта потрапив Splunk.

Чому в Cisco наважились на рекордну інвестицію

Придбання Splunk обійшлося Cisco у 28 мільйонів доларів. Це найбільша угода за всю історію компанії.

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Це придбання дозволить Cisco розширити пул джерел своїх доходів. Зокрема, інвестиція зроблена з акцентом на те, що все більше прибутків компанії приносить продаж "заліза".

омпанія Splunk – розробник програмного забезпечення для аналізу даних та інформаційної безпеки.

Також за допомогою команди Splunk Cisco хоче взяти участь у гонці штучних інтелектів. Компанія має досвід у розробці AI та може позмагатися експертизою з іншими.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Щоправда, ринок не так радісно відреагував на крок Cisco. Акції компанії впали на тлі заяв аналітиків, що компанія щедро переплачує за угоду. Компанія викуповує акції по Splunk по 157 доларів за штуку, хоча за день до угоди показник не підіймався вище 120 доларів за акцію.

Тепер свою оцінку угоди повинні дати регулятори. Перевірка може затягнутися на багато місяців, тому повне завершення угоди заплановане аж на третій квартал 2024 року.