Почему в Cisco решились на рекордную инвестицию

Приобретение Splunk обошлось Cisco в 28 миллионов долларов. Это самая большая сделка за всю историю компании.

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Это покупка позволит Cisco расширить пул источников своих доходов. В частности, инвестиция сделана с акцентом на то, что все больше прибыли компании приносит продажа "железа".

Кстати! Splunk – разработчик программного обеспечения для анализа данных и информационной безопасности.

Также с помощью команды Splunk Cisco хочет поучаствовать в гонке искусственных интеллектов. Компания имеет опыт в разработке AI и может посоревноваться экспертизой с другими.

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Правда, рынок не так радостно отреагировал на шаг Cisco. Акции компании упали на фоне заявлений аналитиков, что компания щедро переплачивает за сделку. Компания выкупает акции по Splunk по 157 долларов за штуку, хотя за день до сделки показатель не поднимался выше 120 долларов за акцию.

Теперь свою оценку сделки должны дать регуляторы. Проверка может затянуться на многие месяцы, поэтому полное завершение сделки запланировано на третий квартал 2024 года.