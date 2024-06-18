Всупереч усім заявам: Coca-Cola та Pepsi продовжують працювати на території Росії

Після початку війни з Україною понад тисячу корпорацій оголосили про зменшення своєї діяльності на території Росії. Проте багато з них, включаючи Coca-Cola та Pepsi, продовжують там працювати.

Coca-Cola все ще провідний виробник у Росії

Компанія Coca-Cola була однією з перших транснаціональних корпорацій, які заявили про вихід з Росії на знак протесту. Щоб уникнути негативних наслідків санкцій, компанія закликала своїх партнерів вилучити банки та пляшки з магазинів і припинити виробництво напоїв.

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Проте, через два роки характерний червоний логотип Coca-Cola все ще легко знайти в супермаркетах і ресторанах по всій країні. Крім того, Coca-Cola за деякими показниками залишається провідним виробником газованих напоїв у Росії, але під іншою назвою.

Прибуток від продажу Coca-Cola у Росії просто перейшов до Coca-Cola HBC, яка завоювала частку ринку завдяки успіху "Доброго",

- каже Гаррет Нельсон, аналітик CFRA Research.

Нині Coca-Cola залишається широко доступною, як і раніше, завдяки імпорту з сусідніх країн, таких як Грузія та Казахстан. Цей імпорт дозволив Coca-Cola зайняти третє місце в рейтингу газованих напоїв у Росії з часткою ринку 6%.

Чи постраждала компанія від санкцій? Обсяги бізнесу Coca-Cola в Росії зросли на 12% торік, але залишаються майже на третину нижче рівня 2021 року. Тоді Coca-Cola контролювала 26% ринку, як лідер у категорії безалкогольних напоїв. Хоча компанія отримує прибуток від успішних брендів "Доброго" і ведучого сокового бізнесу Multon, вона повідомила про відмову від управління цим підприємством з Атланти.

Хто ще залишився на російському ринкові

Згідно з дослідженням Єльської школи менеджменту, понад тисячу транснаціональних корпорацій почали скорочувати свою присутність в Росії з 2022 року. Однак значна частина з них залишилась на місці:

Компанії Unilever Plc і Nestlé SA , які мали значні виробничі потужності там, відмовились продавати свої підприємства з великою знижкою, яку Кремль вимагав як податок на вихід.

, які мали значні виробничі потужності там, відмовились продавати свої підприємства з великою знижкою, яку Кремль вимагав як податок на вихід. Активи данської пивоварні Carlsberg AS і виробника йогуртів Danone SA були конфісковані, коли вони намагались залишити ринок, хоча Danone урешті домовилась про продаж своєї компанії за умови підтримки уряду.

і виробника йогуртів були конфісковані, коли вони намагались залишити ринок, хоча Danone урешті домовилась про продаж своєї компанії за умови підтримки уряду. Французький оператор супермаркетів Auchan , ритейлер одягу Benetton Group і мережі ресторанів Subway та TGI Fridays продовжують свою роботу в Росії без виражених планів щодо скорочення.

, ритейлер одягу і мережі ресторанів продовжують свою роботу в Росії без виражених планів щодо скорочення. У вересні 2022 року компанія PepsiCo Inc. також оголосила про припинення виробництва та продаж Pepsi, Mountain Dew та 7Up, що призвело до зменшення її частки на ринку Росії. Однак незабаром Pepsi випустила нову колу Evervess і розширила виробництво Frustyle (аналогічного до фруктової Mirinda) на своїх заводах у країні.

Торік продаж напоїв російського підрозділу зросли на 12% і склали 209 мільярдів рублів (близько 2,3 мільярда доларів), згідно з звітами місцевих податкових органів. Також, виторг у секторі дитячого харчування та молочних продуктів минулого року зріс на 10% і становив 129 мільярдів рублів.